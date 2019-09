Sei concerti gratuiti: da Zarrillo a Tatangelo, sono gli ultimi live "estivi" nelle piazze della Capitanata

Ultimi scampoli di musica in provincia di Foggia. Sei live gratuti in cinque giorni e in altrettante piazze.

Si comincia sabato 21 settembre, dove dal palco coperto della villa comunale di San Marco in Lamis, si esibirà Mario Venuti, il cantante siciliano di 'Veramente', 'Ferro e Fuoco' e 'Crudele'.

Il giorno dopo a Deliceto sarà la volta di Anna Tatangelo, che da 'Doppiamente fragili' a 'Essere una donna', ripercorrerà la sua ormai quasi carriera ventennale.

Sempre il 22 settembre, appuntamento con la storia e la straordinaria voce di Marcella Bella a Stornarella per i fuochi di San Pio. La cantante di 'Montagne verdi' festeggerà i suoi cinquanta anni di carriera.

Il nono mese dell'anno si chiude con il doppio appuntamento di Monte Sant'Angelo, dove il 28 e il 29 settembre si esibiranno rispettivamente il rapper napoletano Clementino e l'affascinante Dolcenera.

La chiusura della stagione dei concerti in Capitanata è affidata a un grande artista, autore di pezzi memorabili, da 'Cinque giorni' a 'La notte dei pensieri', Michele Zarrillo. L'appuntamento è a Poggio Imperiale il prossimo 6 ottobre.