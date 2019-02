"Con tutto l'amore che ho": padre Andrea Tirelli e il suo romanzo alla biblioteca Minuziano

L’evento, si terrà giovedì 28 febbraio, alle ore 18.00, nella biblioteca comunale “Alessandro Minuziano”, sita in Largo Sanità, a San Severo.

L'autore, parroco della chiesa di san Bernardino è già noto tanto per le sue attività sociali con le azioni legate al nano-credito per soggetti nono bancabili, quanto per la sua attività di “frate-descrittore”, come si definisce, ha una vena di narratore molto incisiva.

Dopo “Il viaggio di ritorno”, in questo romanzo, la cui vendita ha finalità volte alla beneficenza, a versare gocce nel pozzo di “Ti presto fiducia”, com’è oramai chiamato, padre Andrea Tirelli alterna momenti d’ilarità a momenti di profonda commozione.

“Sono davvero lieta, insieme a tutto il direttivo e ai soci dell’associazione – ha dichiarato il presidente de Lo Scrigno, Antonella Tafanelli - di promuovere questa serata in cui, tra l’altro, è previsto l’intervento autorevole di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo della Diocesi di San Severo. Un libro e un autore che raccontano le nostre realtà, ma che possono essere le realtà di ogni periferia urbana e sociale, così come dice padre Andrea: ‘Fatti non foste per vivere come bruti!’ Mamma mia, quanto mi ha fatto male questa frase. Quando l’ho sentita bruciare nello stomaco sentendola al TG…il presentatore aveva definito bruto uno che aveva sparato durante una rapina e ucciso il proprietario. Bruto sono stato io. Ma non sono stato fatto per vivere da bruto, nemmeno io. Sono stato fatto per rialzare il capo e andare avanti…”

Porteranno i saluti diverse figure istituzionali e, a cura dell'associazione “Amici della Musica di San Severo”, guidata dal presidente, M° Gabriella Orlando, il chitarrista foggiano Gianni d'Emilio, con la sua chitarra in cedro del 1999, del liutaio Perrella, eseguirà alcuni brani musicali del suo rinomato repertorio.

La serata sarà moderata dal giornalista, dott. Beniamino Pascale, che dialogherà con l’autore.