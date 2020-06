Il Comune di Foggia premia il talento di Emma, la piccola alunna foggiana tra le prime classificate al premio 'Giornalisti nell'erba'

Il Comune di Foggia premia Emma Conforte. La giovanissima alunna dell'Ics Vittorino da Feltre-Zingarelli, è infatti risultata ai primi posti tra i 10mila finalisti della XIV edizione del premio nazionale 'Giornalisti nell'erba'. Sarà premiata in Sala Giunta, domani mattina, dal sindaco di Foggia Franco Landella.

'Giornalisti nell'erba' è un progetto e un premio nazionale ed internazionale di giornalismo sostenibile per 3-29 anni. Vanta riconoscimenti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza di Senato e della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Ambiente, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e le partnership consolidate con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa FNSI), l’agenzia Ansa, la Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA), la Lega Navale Italiana, Frascati Scienza e tanti enti di ricerca ecc. Da quest'anno è attivo anche un protocollo d'intesa con il M.I.U.R. per azioni di educazione allo sviluppo sostenibile. I giornalisti nell’erba (gNe) d’Italia sono oggi più di 10mila e formano la più giovane e grande redazione sostenibile del mondo, redazione composta di bambini di tutte le regioni italiane con qualche corrispondente nel mondo.

La Giuria composta da: Luigi Contu (direttore Ansa), Paolo Fallai (giornalista del Corriere della Sera, scrittore), Tullio Berlenghi (ambientalista, scrittore), Gaetano Savatteri (giornalista Tg 5 e scrittore), Sergio Ferraris (direttore QualEnergia), Alfredo Macchi (inviato Mediaset), Paola Bolaffio (direttore giornalistinell’erba.it)

L’articolo di Emma è stato pubblicato, oltre che come opera sul sito istituzionale del premio, ma anche sulla testata giornalistica e sui social network, dove è stato notato da altre testate (viene citato ad esempio in questo articolo: https://www.ilmioprimoquotidiano.it/emma-linfodemia-e-la-task-force-contro-le-fake-news/).

La piccola Emma verrà premiata su Rai Gulp in occasione della 50° Giornata mondiale della Terra. Si tratta di una trasmissione in onda da anni e dedicata ai giovanissimi, che il 22 aprile sarà dedicata all'Earth Day.