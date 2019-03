Comprendere le differenze nei luoghi della formazione

La SSML San Domenico Foggia organizza, in collaborazione con l'associazione Arcigay Foggia "Le Bigotte" , un incontro formativo della durata di 2 ore sul tema:

"Come contrastare la discriminazione delle persone LGBT nei luoghi della formazione".



Docente Dott. Andrea Belardinelli

Posti limitatissimi: Max 25 partecipanti

Per prenotarsi contattare la segreteria studenti all'indirizzo email:

📧 ssmlfoggia@gmail.com



Riservato a tutti gli operatori della formazione. Sarà rilasciato attestato di partecipazione a chiunque ne farà richiesta.