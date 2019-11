Foggia a Teatro: al "Fuoco" un mix tra burlesque e comicità

Dopo il successo inaugurale della rassegna Foggia a Teatro, con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli che il mese scorso hanno animato in scena il loro “Test”, il cartellone del Teatro del Fuoco a novembre propone uno spettacolo di cabaret e burlesque, un’unione di comicità e performance di splendide ragazze che esplodono di femminilità, sensualità e ironia.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle 21, per uno show strabiliante e affascinante quanto effimero e sfuggente, comunque adatto a tutti, con un mix di burlesque (quello malizioso e furbo delle origini) e comicità capace di trascinare lo spettatore in circa due ore di allegria, sorrisi e buon umore.

Non è la prima volta che il Teatro del Fuoco ospita un’esibizione del genere, anzi nemmeno la seconda, perché nella prima edizione di Foggia a Teatro fu necessaria una doppietta di recite per soddisfare la grande richiesta ricevuta dal pubblico di tutta la Capitanata.