Colto e mangiato, special edition

Giovedì 20 dicembre 2018, ore 20.00, altro imperdibile appuntamento con "Colto e mangiato" presso l'agriturismo Tenuta Chianchito, alle porte di San Giovanni Rotondo. Dopo il successo dello scorso anno, il project manager Toni Augello e lo chef Massimo Andrea Di Maggio ripropongono la special edition sulla canapa con un partner d'eccezione: Canapuglia di Claudio Natile.



Il dottor Claudio Natile tornerà ad approfondire un prodotto versatile, ecologico e sostenibile, caratterizzato da notevoli proprietà nutrizionali: la canapa. Un modo tutto da scoprire, quello della pianta che permise la nascita della carta e che per secoli, anche in Italia, è stata utilizzata dall’industria tessile a quella edile, passando dagli utilizzi alimentari a quelli per la cosmesi.



Insomma, Colto e mangiato garantisce un altro viaggio interessantissimo alla scoperta del mangiar sano e naturale. Non vi resta che prenotare il vostro posto. Per restare aggiornati sugli eventi proposti basta seguire la pagina facebook del progetto “Colto e mangiato”.