Colto e mangiato a tavola con Cucina Mancina

“Colto e mangiato”, il laboratorio gastronomico del Gargano che propone attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti i temi della sana alimentazione, incontra Cucina Mancina, il celebre blog pensato per i “mancini alimentari” come gli intolleranti e gli allergici, i diabetici e i colesterolemici, ma anche gli ipertesi, i vegetariani e i vegani, quei diversamente onnivori che mangiano differente per necessità o per scelta.



Cucina mancina è la più grande food community italiana dedicata a chi mangia differente, per scelta o per necessità, dove cercare e proporre ricette, eventi, ristoranti, negozi e prodotti dedicati ai ‘mancini alimentari’: vegetariani, vegani, allergici, con pochi grassi, zuccheri o sodio, curiosi alimentari.



Appuntamento con Cucina Mancina venerdì 1 febbraio, ore 20.00, presso l’agriturismo Tenuta Chianchito.



Ancora una volta, in un clima rilassato e fortemente socializzante, “Colto e mangiato”, trasmetterà una maggiore consapevolezza alimentare, facendo mettere le mani in pasta ai partecipanti, guidandoli nella preparazione dei piatti che verranno poi degustati nella cena conclusiva.



“Anche la settima edizione di Colto e mangiato si è confermata come l’esperienza nel corso della quale ogni partecipante, cimentandosi nella nobile arte della cucina, riscopre che mangiare è un verbo che ne presuppone altri, ugualmente importanti, quali seminare, coltivare, raccogliere, preparare, condividere. E se la tavola è luogo d’incontro per eccellenza, lì facciamo incontrare produttore e consumatore, pianta e pietanza, e Colto e Mangiato con Cucina Mancina ”, spiega Toni Augello, responsabile del progetto.



Info e adesioni al 3669404991