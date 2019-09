"Coltiva la tua passione!" Riparte il laboratorio del Teatro della Polvere

Ripartono le attività laboratoriali del Teatro della Polvere di Foggia. In attesa di definire il cartellone teatrale della stagione 2019-2020, il teatro di via Nicola Parisi è pronto ad accogliere i corsisti che, da ottobre a maggio, frequenteranno il laboratorio teatrale ‘Coltiva la tua passione!’.

Due le classi previste per i corsi indirizzati a studenti e appassionati dell’arte teatrale: il corso base (iscrizioni libere senza limitazioni per età; non è richiesta esperienza pregressa) e il corso avanzato (riservato ai “promossi” dal corso base o su provino). Il laboratorio intende preparare i corsisti alla scena performata, lavorando sul versante fisico, tecnico ed emotivo dell’esperienza teatrale.

Durante il percorso, questi aspetti verranno affrontati con un approccio integrato nei vari moduli previsti: Movimento e lavoro sul corpo, Dizione e Fonetica, Training emotivo, Tecniche di recitazione. Previste, ancora, lezioni di Scrittura creativa, Comicità ed Elementi di Canto. Le lezioni si svolgeranno, con cadenza bisettimanale, da ottobre a maggio e, al termine del percorso, è previsto uno spettacolo dimostrativo. Per conoscere da vicino la realtà del Teatro della Polvere e tutte le sue proposte è previsto uno speciale open stage (appuntamento il 4 ottobre, dalle 19 alle 22.30), con una lezione aperta, libera e gratuita in cui toccare con mano l’esperienza teatrale.

A condurre i corsisti per tutto il percorso laboratoriale sarà un gruppo di professionisti del settore: al nucleo base composto dall’attrice e regista Mariangela Conte, diplomata all’Accademia Teatrale ‘Sofia Amendolea’ di Roma, dall’autore teatrale e linguista Marcello Strinati e dall’attore e regista Mimmo Padrone, diplomato all’Accademia Teatrale ‘Galante - Garrone’ di Bologna, si aggiungeranno anche Stefano Tornese, attore e regista, responsabile della sede Teatro della Polvere di Roma e Luca Cicolella, attore e regista diplomato al Teatro Stabile di Genova.

Ad arricchire l’offerta dei laboratori TdP saranno, anche quest’anno, il Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi ed il Laboratorio Over 40 (incontri a cadenza settimanale, previsto open stage il prossimo 6 ottobre dalle 18.30 alle 20.30). “La formazione è sempre stata alla base della nostra attività”, spiega il direttore artistico del Teatro della Polvere, Stefano Corsi. “Un laboratorio di qualità è un eccezionale ‘serbatoio’ di attori per la compagnia ed uno strumento di formazione umana, sociale e culturale. L’approccio multidisciplinare portato avanti da più insegnanti, provenienti da studi ed esperienze diverse, coordinati tra di loro, è per noi quello più giusto. Chi parteciperà alla giornata open stage avrà la possibilità di constatarlo di persona e, ne sono certo, ne sarà conquistato”.

Per info e iscrizioni:

Teatro della Polvere 351.5400172