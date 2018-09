'Colors, simposio d'arte': a Orsara tre giorni dedicati all'arte e alla creatività

La città di Orsara di Puglia, nella splendida cornice dell’antica Abbazia di Sant’Angelo de Vrsaria e di Palazzo De Gregorio, ospita il III Simposio d’Arte dal titolo “Colors” pittura en plein air, la VideoArt, tavola rotonda dal tema “Sulla critica d’Arte” per tre giorni di incontro e confronto all’insegna dell’arte e della creatività con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, della Parrocchia di San Nicola, organizzato da BiBart - Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Città Metropolitana.

L'Abbazia di Sant’Angelo con la Chiesa di San Pellegrino, la Chiesa dell'Annunziata, la Grotta di San Michele, il Palazzo De Gregorio sono i palcoscenici orsaresi che ospitano gli artisti presenti: Michele Agostinelli, Miguel Gomez, Ferruccio Magaraggia, Maiky Padalino, Marialuisa Sabato, Carmen Toscano. L’Arte motore e connettore di idee, così possiamo pensare di raffigurare una città che si impegna a promuovere la cultura artistica offrendo la cornice, le tele ed i colori per opere che il passante potrà veder creare e creare a sua volta.

Gli artisti di Bibart e la gente comune si incontrano per ricreare quel connubio che certa critica d’arte ha voluto sottovalutare sottraendo il ruolo di critico puro proprio alla gente comune allontanandola dal quel genere di arte, l’arte concettuale, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso e che ha finito per perdere gli stessi concetti che l’hanno generata nella ricerca ossessiva di originalità. “Sulla critica d’Arte” è, appunto, il tema della tavola rotonda che si svolge il 7 settembre nello storico Palazzo De Gregorio alla presenza del Sindaco, Dott. Tommaso Lecce, di Don Rocco Malatacca, Parroco di Orsara e scrittore, con l’intervento del M° Miguel Gomez, Artista e Direttore Artistico di Bibart; modera Cinzia del Corral, Vicepresidente di A.p.s. Federico II Eventi. La proiezione della VideoArt del M° Miguel Gomez sulla facciata della chiesa di San Nicola di Bari concluderà la serata. Il giorno successivo, 8 settembre, gli artisti abiteranno l’Abbazia dedicandosi alla pittura ed il giorno 9 le opere saranno esposte all’interno di Palazzo De Gregorio che si offre come sala espositiva delle opere create e donate alla collettività.

L'Abbazia sorge nel XII sec., in data imprecisata, all'interno del territorio del borgo medievale galiziano detto "S. Nicola", al centro di un vasto agro di campagne e boschi, abitato da pellegrini del Regno di Lèon che da Santiago di Compostela sceglievano come propria meta Monte S. Angelo, per celebrare sul suo altare il culto dell'arcangelo Michele. Per mille anni il culto ininterrotto in grotta è stato assicurato prima dai monaci benedettini cistercensi, poi dai benedettini calatrava, infine dagli eremiti di San Michele arcangelo. Grotta mistica, lasciata nella sua originaria durezza, adorna del solo altare, predisposta per il culto, abitata dalla preghiera. Abbiamo predisposto per voi il viale dell'Abbazia, la Chiesa dell'Annunciazione (Romanico, XI sec.), la Grotta di San Michele (X sec.) e la Grotta di san Pellegrino.



Programma:



Venerdì 7 settembre

ore 19.30 : Palazzo de Gregorio - Tavola rotonda “Sulla critica d’Arte”

Saluti istituzionali del Sindaco, Dott. Tommaso Lecce, e di Sac.

Rocco Malatacca, Parroco di

San Nicola di Bari in Orsara di Puglia - Incaricato della Pastorale

della cultura e della scuola della Diocesi di Lucera-Troia

Intervento del M° Miguel Gomez, Artista e Direttore Artistico di

Bibart, Biennale Internazionale di Bari Area Metropolitana

Modera Cinzia del Corral, Vicepresidente A.p.s. Federico II Eventi



ore 21.00 : Chiesa di San Nicola di Bari di Orsara di Puglia

Proiezione sulla facciata della chiesa di VideoArt del M° Miguel

Gomez



Sabato 8 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Pittura en plein air nel parco dell’Abbazia di S.Angelo de Vrsaria



Domenica 9 settembre

ore 12.00 : Palazzo de Gregorio

Apertura dell’esposizione delle opere dipinte dagli artisti ospiti del

simposio: Michele Agostinelli,

Miguel Gomez, Ferruccio Magaraggia, Maiky Padalino, Marialuisa

Sabato, Carmen Toscano





