I Colorplay in concerto: ad Apricena omaggio ai Coldplay

Uno show unico fatto di luci, colori, sparacoriandoli e braccialetti luminosi che finalmente fa tappa nel bellissimo Artis Beer Lab di Apricena.

Con il loro sound fedelissimo a quello della band britannica i Colorplay portano in giro la musica dei Coldplay curando con attenzione la scenografia e coinvolgendo il pubblico con gli effetti speciali!

Potrete ascoltare tutte le hits della band britannica dalle più storiche (yellow,the scientist,fix you) alle più recenti (adventure of a lifetime,head full of dreams,something just like this).



Vi aspettiamo per passare una Pasqua MAGICA insieme!



WE'LL BE GLOWING IN THE DARK!





si consiglia la prenotazione al 3496015818