Colorplay a Coldplay experience al Groove di Foggia

A grande richiesta i Colorplay tornano con il loro splendido show al Groove Live di Foggia. Un'incredibile spettacolo che vi farà rivivere le magiche atmosfere dell' HEAD FULL OF DREAMS TOUR. Vi aspettiamo per questo live esclusivo fatto di luci,colori, sparacoriandoli, braccialetti luminosi e un sound fedelissimo a quello della band britannica.



I Colorplay portano in giro la musica dei Coldplay curando con attenzione la scenografia e coinvolgendo il pubblico con gli effetti speciali!

Potrete ascoltare tutte le hits della band britannica dalle più storiche (yellow,the scientist,fix you) alle più recenti (adventure of a lifetime,head full of dreams,something just like this).