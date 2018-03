Ecco ‘Colloquia 10.0’: grandi ospiti al festival delle idee di Foggia, conduce Gad Lerner

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, presso l’auditorium della Camera di Commercio, in via Michele Protano a Foggia, si terrà la decima edizione di Colloquia, il festival delle idee organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, che riunisce nel capoluogo daunio i più apprezzati protagonisti del panorama culturale e scientifico nazionale. #incontroalfuturo è il tema scelto per l’edizione del decennale su cui sono stati chiamati ad intervenire Umberto Galimberti, Massimo Temporelli, Giuliana Sgrena, Chiara Saraceno, Gianfranco Viesti e Ritanna Armeni, con la conduzione di Gad Lerner.

“Il decennale di Colloquia – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro – cade in un momento storico particolare, per certi versi indecifrabile, caratterizzato da grande incertezza, diffuso malessere, eventi drammatici, in cui i gravi problemi che affliggono il nostro Paese tendono a sovrapporsi e confondersi con fenomeni più complessi e globali. Abbiamo immaginato quindi un’edizione “speciale” del festival che tenesse conto di questa odierna realtà, con la prospettiva di allargare lo sguardo sul futuro che abbiamo di fronte, senza accantonare la riflessione sul nostro passato. Per questo, tra gli ospiti dell’edizione 10.0, ci saranno graditi e importanti ritorni, in grado di marcare una linea di continuità con i precedenti incontri (come quello di Gad Lerner, nel ruolo di conduttore, e del filosofo Umberto Galimberti), accanto ad altri protagonisti del mondo culturale e scientifico italiano alla prima presenza al festival (mi riferisco alle giornaliste Giuliana Sgrena e Ritanna Armeni, alla sociologa Chiara Saraceno, al divulgatore scientifico Massimo Temporelli e al professore di Economia Applicata Gianfranco Viesti).

A loro chiederemo “dove stiamo andando” e cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro/scontro con il prossimo futuro, come suggerisce del resto il sottotitolo scelto per l’edizione 2018. Sono convinto che anche quest’anno, – ha concluso il presidente Ligustro – come per le edizioni precedenti, il pubblico gradirà la qualità degli ospiti e lo spessore degli argomenti trattati. Capovolgendo il senso del celebre aforisma di Albert Einstein, il nostro auspicio è che con questa edizione di Colloquia si inizi subito a pensare al futuro, perché arriva molto presto”.