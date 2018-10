Coding e inclusione sociale, ecco l'evento della startup foggiana Formever Lab

Formever Lab, Start Up foggiana attiva dal 2016 nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica e sociale, ha pensato e proposto questo evento in chiave inclusiva trovando l’approvazione dei promotori dell’iniziativa Meet and Code 2018: TechSoup, SAP e HDS. La proposta ha trovato parere favorevole anche dalla dott.ssa Antonella lo Surdo, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Catalano-Moscati di Foggia in cui lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni è una assoluta priorità. Lo dimostra la disponibilità ad ospitare l’evento #CodingAllaPari: Venerdì 19 Ottobre 2018 dalle 15.30 alle 18.30, nel laboratorio informatico dell’Istituto, 24 alunni tra gli 8 e i 10 anni gareggeranno in coppia sfidandosi su giochi a tema Coding in una classe virtuale.

Ogni coppia sarà formata da un alunno con disabilità e da un suo compagno di classe o di Istituto e dovrà superare i livelli dell’Ora del Codice, esercizi proposti in forma di videogioco per l’avviamento al pensiero computazionale. In palio ben 6 giochi di società sul coding per le prime 3 coppie che termineranno i 20 livelli previsti. I giochi di società sono premi ideali per continuare a promuovere il coding, l’inclusione e la condivisione anche dopo l’evento, infatti saranno un’occasione per giocare ancora insieme a scuola o a casa anche con i compagni che non hanno vinto o non hanno partecipato all’iniziativa. L’evento continuerà con un quiz on line e a tempo con domande di coding, in cui le coppie dovranno cercare di essere veloci e precise nel fornire le risposte: in palio il titolo di “Dottore in Coding” con tanto di attestato su pergamena. L’evento si concluderà con un sondaggio per rilevare il livello di gradimento dei partecipanti e per valutare iniziative future.

Preziosa la collaborazione delle insegnanti dell’Istituto che hanno promosso l’evento nelle proprie classi e hanno raccolto le autorizzazioni dei genitori per consentire la partecipazione dei loro figli a questa bella iniziativa. Un ringraziamento particolare all’insegnante Ida Carbone che ha supportato Formever Lab nell’organizzazione dell’evento presso l’Istituto.









Gallery