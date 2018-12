"Clara e lo schiaccianoci": alla Ubik lettura animata più atelier creativo

“Clara e lo Schiaccianoci”. Da più di un secolo è una delle più intramontabili storie classiche del Natale. Gli artisti di Mac Academy, ispirati dal famoso racconto di Hoffman, e dal celeberrimo balletto con le musiche di Tchaikovsky, condurranno i piccoli partecipanti in un fantastico viaggio creativo in una delle più famose storie natalizie.



È la sera della vigilia di Natale, e a casa di Clara si respira un dolce profumo di zenzero, cioccolata e menta. Lo Zio Drosselmeyer ha un regalo speciale per la sua nipote prediletta, uno “Schiaccianoci” a forma di soldatino. Clara, impaziente, scarta subito il suo regalo e allo scoccare della mezzanotte, condotta dal suo nuovo amico, entrerà in un misterioso mondo tra sogno e realtà.



Con il suo Schiaccianoci la ragazzina intraprenderà un viaggio avventuroso fatto di grandi battaglie contro il Re dei Topi e di magnifiche traversate a bordo di una slitta nella foresta innevata. I due protagonisti entreranno in un mondo fatto di dolci, fiori e tanti giocattoli dove incontreranno la dolce Fata Confetto a cui racconteranno le loro peripezie. Qui, davanti a loro, tutto il Palazzo si esibirà in una serie di danze per far festa, culminando nel conosciutissimo “Valzer dei Fiori”.



Alla fine, quando le danze si concluderanno, Clara si sveglierà abbracciata al suo amato giocattolo e custodirà per sempre il suo magico sogno.

A noi di Mac Academy non resta che regalarvi questo magico Atelier. Dopo il racconto in Musica dello Schiaccianoci, seguiranno delle sperimentazioni tra musica ed espressività corporea, fino ad arrivare alla realizzazione di un piccolo Teatrino in Carta✂ che permetterà ai vostri piccoli di rivivere le magiche emozioni di Clara e del suo Schiaccianoci.



Impareremo come una storia può uscire dal libro ed essere animata in un teatrino. Un teatro di carta con attori di carta. Le illustrazioni si muoveranno e prenderanno vita con la nostra voce e i nostri movimenti. Un gioco “analogico” che muove la nostra fantasia tra modelli di carta, scene e personaggi della celebre storia di Hoffman.



Gli artisti di Mac Academy hanno progettato un vero e proprio piccolo gioiello tra artigianato d’arte e sperimentazioni architettoniche, un gioco di miniatura teatrale che stimolerà la creatività dei vostri bambini.



Posti limitati - Iscrizione obbligatoria 345 0228776 (Whatsapp)