”La Capobanda”: Cinzia Tani presenta il suo romanzo a Lucera

Venerdì 21 febbraio alle ore 20,30 ospite di Cremeria Letteraria Presidio del Libro di Lucera sarà la scrittrice e giornalista Cinzia Tani per presentare uno dei suoi ultimi libri dal titolo “La Capobanda”, storia incentrata sul triste fenomeno del bullismo.

Cinzia Tani, scrittrice, giornalista, autrice e conduttrice radiotelevisiva, Cavaliere della Repubblica per meriti culturali, ha già tenuto una rubrica televisiva sui disturbi d’ansia e in questo romanzo presenta una serie di patologie quali l’acluofobia (paura del buio), l’ataxofobia (paura del disordine e di ciò che non è simmetrico), la clinofobia (paura di non risvegliarsi), la fonofobia (paura dei rumori forti), l’agorafobia (paura degli spazi affollati), la rupofobia (paura dello sporco) e la glossofobia (paura di parlare in pubblico). Da abile divulgatrice, presenta questi disturbi però dal loro lato umano, dando al quadro clinico un nome e un cognome con un’identità e dei sentimenti di giovani adolescenti.

Protagonista del romanzo è Clarissa, che a scuola, insieme ai suoi amici, è vittima di un gruppo di bulli.

Sono vulnerabili anche a causa delle loro fobie: il terrore di parlare in pubblico, la mania dell’ordine, la claustrofobia, la paura dello sporco, una particolare sensibilità ai rumori. Attraverso un amico speciale che abita nel suo palazzo, Clarissa riesce a trasformare le paure dei suoi compagni in poteri.

Clarissa forma una banda e la storia racconta la vita dei suoi componenti. Le paure superate, le rivalse, le conquiste, le sofferenze per i problemi familiari, i primi amori.

Ma i bulli sono veramente così cattivi e potenti? O per qualcuno basta staccarsi dal gruppo per l’amore di una ragazza e cambiare comportamento? Tradimenti, rivalità, amore, isolamento, voglia di emergere, vanità, sopraffazione, ma anche bontà e voglia di cambiare il mondo sono gli ingredienti di questa storia appassionante.

