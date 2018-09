CineVillage in musica, cinque artisti per un grande evento live al GrandApulia

MamboLosco, Sud Sound System, Carmen Ferreri, Niko Pandetta e Francesco D’Aleo. Sono i cinque artisti che il CineVillage ha scelto per un grande evento di musica in programma domenica 16 settembre. Un appuntamento che accontenta gli amanti del rap, del reggae, della musica italiana, ma anche gli appassionati del genere neomelodico.

Per tutti i cantanti (ad eccezione di Carmen di ‘Amici’, che al GrandApulia ha già incontrato i suoi fan il 30 luglio scorso) è previsto un firmacopie in programma alle 16.30 per Francesco D’Aleo e Niko Pandetta e alle 17.30 per i SUD SOUND SYSTEM e MAMBOLOSCO. Il concertone LIVE , invece, avrà inizio a partire dalle 19.00 nell’area concerti del GrandApulia , allestita nel parcheggio del Centro Commerciale.

Per incontrare gli ospiti sarà necessario aver acquistato il biglietto per il LIVE e aver ritirato il pass presso le casse del CineVillage. Ci saranno due tipologie di biglietto: standard (18 euro) e gold (23 euro). Quest’ultimo garantirà l'accesso prioritario all'incontro con gli artisti. I minorenni in possesso del biglietto potranno essere accompagnati al firmacopie da un solo genitore, invece per il LIVE sarà consentito un solo ingresso per ogni singolo biglietto.

I biglietti potranno essere acquistati on line su http://www.grandapulia.it/cinema/ (da stampare e portare con sé) o presso le casse del CineVillage.

L’evento musicale del 16 settembre dà il via alla grande stagione cinematografica del CineVillage, pronto ad accogliere tutti con i nuovissimi ed imperdibili film d’autunno.

