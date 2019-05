Vieste seduce il mondo cinematografico: è il set per il film "Il giovane Pertini", primo ciak sul Gargano

Vieste è stata scelta, ancora una volta, come location cinematografica. Questa volta per un film dedicato a Sandro Pertini. In questi giorni, la città garganica è diventata l'epicentro di questa produzione: in diversi angoli del centro storico le troupe della Casablanca Movies di Giambattista Assanti e la Società Armarano Rectechnology stanno girando alcune scene del docu-film intitolato "Il giovane Pertini, combattente per la libertà".

L'ennesima rilevante opportunità di promozione del territorio e del Comune di Vieste, che sarà inserito nei titoli di coda. Il film in oggetto è candidato ai David di Donatello 2019 e potrà essere presentato alla Mostra Internazionale dei Cinema di Venezia. La presentazione del docu-film avverrà venerdì 31 maggio alle 11 presso il Comune di Vieste alla presenza del regista, autore e produttore Giambattista Assanti, del docente e scrittore Stefano Carretti, e del produttore Paolo Rossi. All''incontro con i giornalisti parteciperanno anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti e gli assessori Grazia Maria Starace e Rossella Falcone.