VIDEO | A Fogge, nen esist' sckitt' u pallon'

In una Italia dove lo sport più seguito è il calcio, lo scopo di tale video è proprio quello di dare visibilità anche alle altre discipline che da sempre generano decine di talenti e che non sempre ricevono la giusta attenzione. Atleti, che con passione e tanti sacrifici, ma soprattutto con l’amore per la propria disciplina sportiva, hanno raggiunto traguardi importanti a livello, provinciale, nazionale e mondiale

Attori atleti: la sciabolatrice Martina Criscio, campionessa mondiale a squadre, il capitano del A.s.d. Rugby Foggia under 18 Michael Zingaro, il campione del mondo di kick boxing e campione europeo di MMA (categoria pesi massimi) Renato Dal Maso, il pluricampione italiano di pugilato Ciro Fabio Di Corcia, il campione italiano studentesco di corsa campestre Antonio Catallo, il capitano del Fovea Baseball Valerio Iacovelli e il campione provinciale di surfacasting Gabriele Mascaro.

“Scritto da Carlo Della Pace e Andrea Castriotta. attori non protagonisti Fabio Conticelli, Sarah Panessa, Lucio Vinella, Giuseppe Gaeta, Andrea Castriotta, Ilaria Marchese, Domenico Mirasole, Pierpaolo Carta, Rosa Capobianco, Raffaele Montecalvo, Rebecca Palazzo, Fortunato Abbatangelo, Francesco Strippoli, Benedetto Morelli, Nicolò Fortugno e Michele Gravina.Regia e montaggio Carlo Della Pace.