Regista foggiano vince anche in Inghilterra: a Sepalone il premio 'miglior regia' con 'Ieri e domani'

Il cortometraggio 'Ieri e Domani' scritto, diretto e prodotto dal regista e sceneggiatore foggiano Lorenzo Sepalone continua a fare incetta di premi. Questa volta il successo della pellicola firmata dal giovane cineasta ha oltrepassato i confini nazionali. 'Ieri e Domani' ha vinto il premio miglior regia durante la seconda edizione del concorso 'Il Film Festival-Italian London Short Film Festival', manifestazione che si è svolta ieri sera nella capitale inglese. Si tratta del dodicesimo riconoscimento conquistato dal pluripremiato film girato a Foggia nel 2016.



'Ieri e Domani' è già stato presentato in molti prestigiosi festival, ha vinto 12 premi ed è stato proiettato in circa 50 città italiane. Il corto si è aggiudicato i seguenti riconoscimenti: Premio Miglior Regia al Salento Finibus Terrae, Premio Migliore Sceneggiatura al Roma Film Corto, Premio Migliore Sceneggiatura al festival Inventa un Film, Premio Miglior Cortometraggio al CinePalium Fest, Menzione Speciale al Festival del Cinema Europeo di Lecce, Premio Miglior Cortometraggio del Territorio al Corto e Cultura Film Festival, Menzione Speciale al Fano International Film Festival, Premio Speciale della Giuria al Lamezia Film Fest, Premio Miglior Attore per Fabrizio Ferracane al concorso IveliseCineFestival di Roma, Premio Migliore Sceneggiatura al Valle d’Itria Corto Festival, Premio Miglior Attore per Fabrizio Ferracane all’Asti Film Festival, Premio Miglior Regia all'Italian London Short Film Festival.

Tra i più importanti traguardi raggiunti da “Ieri e Domani” c’è anche la partecipazione al concorso Giovani Autori Italiani durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il cortometraggio racconta, in 18 minuti, la storia di Vito e Nadia, due solitudini che si sfiorano in una città dell’Italia meridionale. Tra l’impossibilità di obliare il passato e la speranza di un futuro migliore, i due protagonisti intraprendono un viaggio esistenziale tra fermate, attese e ripartenze.



Alla pellicola, prodotta da Movimento ArteLuna, hanno preso parte noti attori del cinema italiano come Fabrizio Ferracane, Nadia Kibout, Francesca Agostini, Vito Facciolla e Vincenzo De Michele. Da Dicembre “Ieri e Domani” sarà visibile gratuitamente sul web.