Lorenzo Sepalone girerà un film sulla tragedia di viale Giotto

È in fase di preparazione un film di docu-fiction che racconterà la tragedia del crollo dello stabile di Viale Giotto 120 che avvenne a Foggia l'11 Novembre 1999. La pellicola sarà scritta e diretta dal regista e sceneggiatore Lorenzo Sepalone.

Dopo il successo del cortometraggio 'Ieri e Domani', premiato negli ultimi mesi in moltissimi festival nazionali ed internazionali, Sepalone ha annunciato, sulla sua pagina facebook, la lavorazione del lungometraggio riguardante la tragedia in cui persero la vita 67 foggiani. Al progetto, attualmente in fase di pre-produzione, prenderanno parte anche noti attori del cinema italiano.

“Da alcuni mesi sto lavorando, in silenzio, ad un progetto che ho nel cuore da anni: un film di docu-fiction riguardante la tragedia di Viale Giotto. Non è facile per me affrontare emotivamente una storia così dolorosa che riguarda Foggia e i miei concittadini. Mi sono chiesto innumerevoli volte se andare avanti con la preparazione oppure abbandonare il progetto. Mi sono spesso domandato se continuare il lavoro di ricerca e di documentazione oppure chiudere i miei appunti nel cassetto delle idee accantonante e accumulate nel tempo. Alla fine ho deciso di proseguire questo viaggio grazie soprattutto all’incoraggiamento, all’affetto e al sostegno di alcune persone che hanno vissuto sulla propria pelle quell’incancellabile tragedia. Per adesso preferisco non aggiungere altro. Posso dire soltanto che ce la metterò tutta, con amore e rispetto”, ha affermato il giovane regista Sepalone.