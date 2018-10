In viaggio con Adele, il film tutto foggiano al 'Cinema'. Del Carmine: "Ricaduta economica positiva sul territorio"

'In viaggio con Adele'. Da oggi anche la multisala 'Città del Cinema' di Foggia proietta il film di Alessandro Capitani con Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari, interamente girato in Capitanata, ad Ascoli Satriano, Foggia, Lucera, San Nicandro Garganico, Zapponeta, Torre Mileto, San Marco in Lamis e Borgo Mezzanone.

"La storia è incentrata a Manfredonia" spiega Pierluigi Del Carmine, location manager di Foggia e del film che ha visto la partecipazione di ben 150 comparse del territorio e di Roberta Paolini, l'attrice foggiana che interpreta il ruolo della madre della protagonista.

"Con Haber mi sono trovato benissimo, gli attori sono rimasti stupiti dal fatto che abbiamo girato in zone della provincia diverse, quasi sconosciute e non prettamente turistiche. E' stata una bella esperienza che ha comportato una ricaduta positiva in termini economici su tutto il territorio" ha aggiunto Del Carmine, che ricorda con particolare piacere le riprese girate in un bar e negli uffici comunali di Borgo Mezzanone: "E' stato molto emozionante soprattutto per la disponibilità dei residenti".

La trama da Comingsoon.it

In viaggio con Adele, il film diretto da Alessandro Capitani, vede protagonista Adele (Sara Serraiocco), una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa.

Cinico e ipocondriaco, Aldo (Alessandro Haber) è un attore di teatro che, appoggiato da Carla (Isabella Ferrari) - sua agente, amica e occasionale compagna di letto - si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema.

L'improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che scopre solo ora di essere il papà della ragazza. Con il compito di dirle la verità e l'intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta: una nonna scorbutica, una zia avida, un fidanzato misterioso.

Accomunati dalla solitudine e dal bisogno di amore, i due si scopriranno poco a poco, inaspettatamente, un padre e una figlia.