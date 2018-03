Lorenzo Sepalone a caccia di un altro premio: 'Ieri e Domani' candidato ai 'Corti d'argento'

Il cortometraggio 'Ieri e Domani' scritto, diretto e prodotto dal giovane regista foggiano Lorenzo Sepalone è stato selezionato ai Corti d’Argento. Il pluripremiato autore ventottenne è tra i finalisti del più importante premio assegnato dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani.

La lista dei film che il 18 Aprile alla Casa del Cinema di Roma si contenderanno il Premio Miglior Cortometraggio dei Nastri d’Argento è stata pubblicata questa mattina. Arriva così un’altra importantissima notizia per il regista foggiano che con “Ieri e Domani” sta conquistando critica e pubblico nei maggiori concorsi cinematografici.

Il cortometraggio, interamente girato a Foggia nel 2016, ha già vinto dieci premi. Il film ha ottenuto nell'ultimo anno i seguenti riconoscimenti: Premio Miglior Regia al Salento Finibus Terrae, Premio Migliore Sceneggiatura al Roma Film Corto, Premio Miglior Cortometraggio al CinePalium Fest, Menzione Speciale al Festival del Cinema Europeo di Lecce, Premio Miglior Cortometraggio del Territorio al Corto e Cultura Film Festival, Menzione Speciale al Fano International Film Festival, Premio Speciale della Giuria al Lamezia Film Fest, Premio Miglior Attore per Fabrizio Ferracane al concorso IveliseCineFestival di Roma, Premio Migliore Sceneggiatura al Valle d’Itria Corto Festival, Premio Miglior Attore per Fabrizio Ferracane all’Asti Film Festival. La pellicola è stata proiettata in circa cinquanta festival ed è stata selezionata anche al concorso Giovani Autori Italiani durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.



“Ieri e Domani” racconta, in 18 minuti, la storia di due solitudini. Vito, medico legale taciturno e misterioso, è legato al ricordo di un amore finito fino a quando l’incontro con una studentessa stravolge il suo ordinario. Nadia, moglie di un malfattore, escogita un intrepido piano per porre fine alle violenze che subisce dal marito. Tra l’impossibilità di obliare il passato e la speranza di un futuro migliore, i due protagonisti intraprendono un viaggio esistenziale tra fermate, attese e ripartenze.



Al film hanno partecipato noti attori del cinema italiano come Fabrizio Ferracane, Nadia Kibout, Francesca Agostini, Vito Facciolla e Vincenzo De Michele.

La pellicola è stata prodotta da Movimento ArteLuna, casa di produzione di Sepalone, in collaborazione con Alfa Produzioni e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.