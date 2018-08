Ecco il docufilm su Ralph De Palma, il biccarese che diventò il pilota più veloce del mondo

E’ stato presentato ieri nella Torre civica di Biccari ‘Ralph de Palma, l’uomo più veloce del mondo’, il docufilm di Antonio Silvestre, tratto dal libro ‘Storia dell’uomo più veloce del mondo che veniva da Foggia’ scritto da Maurizio De Tullio.

Il docufilm è dedicato alla figura Ralph De Palma, il pilota nativo di Biccari, che emigrò negli Stati Uniti diventando una leggenda dell’automobilismo, e vincendo la ‘500 miglia di Indianapolis’ nel 1915, risultato mai più raggiunto da nessun altro pilota italiano. Una storia che segue le gesta del pilota, dalla partenza dal suo paese natale, fino ai suoi successi nel nuovo continente. Tra questi, le vittorie nel Campionato Nazionale degli Stati Uniti, e quello di Canada, oltre al titolo A. A. A. (L’equivalente dell’odierna Formula 1, ndr) vinto per ben tre volte. A questi si aggiungono anche il record mondiale di velocità (241 km orari) ottenuto nel 1919. In totale si calcola che De Palma abbia vinto 2557 gare su 2889 disputate.

Protagonista del film, che ha visto 12 giorni di riprese negli States, e 6 a Biccari, sono Alessandro Tersigni – che interpreta Ralph De Palma –, Vincenzo De Michele (Pietro De Palma) e Simone Montedoro (Narratore). Proprio quest’ultimo, per anni interprete del capitano Tommasi nella fiction ‘Don Matteo’, ha presenziato alla conferenza insieme al sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna e al regista Antonio Silvestre.

Questo film è solo una tappa di un lungo percorso volto alla valorizzazione di un grande rappresentante della comunità biccarese e non solo: “Dal libro è nato il film, da cui, grazie ai reperti ritrovati per raccontare la storia di De Palma, nascerà un museo. E’ una continua generazione di attività e iniziative dedicate a una figura che ha fatto la storia dell’automobilismo negli Usa, riscattando, con le sue gesta, milioni di nostri connazionali emigrati all’inizio del secolo scorso negli Stati Uniti”, le parole del sindaco Mignogna.

“Con Antonio ci siamo incontrati, e in dieci minuti è riuscito a raccontarmi un sogno, e mi ha convinto a far parte di questo progetto. Ho creduto in quello che mi ha proposto, perché nelle sue parole ho visto una grande purezza, la voglia di raccontare un sogno. E in un periodo come quello attuale, in cui si è troppo condizionati dagli aspetti materiali, credere in un sogno, alimentare la fame di realizzarli non ha prezzo”, ha commentato Simone Montedoro.