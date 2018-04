Andare al cinema per i foggiani costa meno: 3 euro e offerta 2x1 al GrandApulia

Da oggi e fino al 12 aprile andare al cinema costerà soltanto tre euro. Anche il Cine Village del GrandApulia ha deciso di aderire a CinemaDays 2018, l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) per avvicinare il pubblico in sala nella stagione estiva e nei periodi di minore affluenza. CinemaDays 2018 arriva dopo il successo di Cinema2day che lo scorso anno ha portato al cinema otto milioni di persone in nove giorni.

Sono tre i periodi individuati quest’anno per la riduzione del biglietto a tre euro: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Ma la grande novità dei CinemaDays 2018 è la settimana dal 9 al 15 agosto interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica. A differenza di altri cinema italiani, al Cine Village di Foggia è inclusa nella promozione anche la sala dotata del rivoluzionario sistema audio Dolby Atmos.

Ma ad aprile andare al Cine Village sarà comunque conveniente. Per tutto il mese, infatti, la nuova multisala del centro commerciale GrandApulia ha deciso di agevolare i suoi clienti con un’offerta che consentirà di andare al cinema in due pagando un solo biglietto. Il 2x1 sarà valido fino al 30 aprile, compresi festivi e week-end, escluse le tre giornate del CinemaDays 2018 (9-12 aprile). Anche in questa promozione rientra la sala Dolby Atmos che si potrà provare in due al costo di uno. Un motivo in più per scegliere la più innovativa e moderna multisala del meridione.