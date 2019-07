Cinema all’aperto, vernacolo e risate: che settimana a Parcocittà

È in programma lunedì 29 luglio 2019, alle ore 21 a Parcocittà, il secondo appuntamento di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che si svolge nell’anfiteatro all’aperto del Centro Polivalente di Parco San Felice a Foggia. Si tratta de “Il grande spirito”, l’ultimo lavoro, interamente girato a Taranto, firmato come regista da Sergio Rubini, tra gli autori che hanno dato il via allo sviluppo ed alla affermazione del cinema in Puglia. Il film rientra nel progetto “Schermi di Puglia - Film, set e storie dal territorio”, promosso dall’associazione Sale di Città con ParcoCittà e il supporto di Cinema Felix e Lettere Meridiane e con il sostegno di Apulia Film Commission. La serata di inaugurazione della rassegna, svoltasi giovedì 25 luglio, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha assistito alla proiezione di “Non sono un assassino”, con regia di Antonio Zaccariello e con Riccardo Scamarcio, tratto dal romanzo del magistrato pugliese Francesco Caringella. La serata è stata impreziosita dagli interventi di Fabio Prencipe (Ass. Sale di Città), Mauro Pitullo (Parcocittà), Giovanni Dello Iacovo (Apulia Film Commission), Aldo Ligustro (Fondazione dei Monti Uniti), il critico cinematografico Anton Giulio Mancino. Tutte le proiezioni saranno introdotte da una presentazione che contestualizzerà il film nell'ambito del panorama produttivo italiano. Ad alternarsi saranno Geppe Inserra e Tommaso Campagna oltre che il presidente della associazione Sale di Città, Fabio Prencipe.

Il 30 luglio, invece, torna il teatro con l’Associazione Vecchia Foggia che proporrà uno spettacolo in vernacolo che si terrà presso Parcocittà ore 20,30 dal titolo “Timbe de na vòte” di Antonio Ragone. Si tratta di scene teatrali tratte dalla vita di tutti i giorni, che tra risate e riflessioni intratterranno il pubblico dell’anfiteatro all’aperto. Gli interpreti sono: Michela Ascoli, Luciano Diurno, Rosanna Dacia, Milena Morelli, Valeria Marino, Lorenzo Morra.

Il 31 luglio, invece, dalle ore 21 spazio alla proiezione del film “I moschettieri del re”, con regia di Giovanni Veronesi, in cui si raccontano le avventure dei famosi moschettieri di Luigi XIV in chiave ironica.

Infine, venerdì 2 agosto alle ore 20.30 da non perdere lo spettacolo “Ballando ridendo”, promosso da Parcocittà con Runners Parco San Felice con Laughter Yoga International. La serata vedrà un mix frizzante di risate, gioia e ballo. L’ideale per chi vuole trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e dello stare insieme.