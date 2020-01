A Foggia il primo cineforum in lingua tedesca

L'associazione culturale italo tedesca ACIT Foggia "Grimm" propone un Cineforum in lingua tedesca dal titolo 'Conoscere Peter Handke' con i film del regista Wim Wenders, a partire da martedì 21 gennaio per 4 appuntamenti.



Il percorso cinematografico è stato ideato in occasione dell'assegnazione del premio Nobel per la Letteratura 2019 allo scrittore austriaco Peter Handke, il quale aveva ispirato con i suoi romanzi molti del film di Wim Wenders.



Programmazione:



21 gennaio 2020

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter/ Prima del calcio di rigore



11 febbraio 2020

Falsche Bewegung/Falso Movimento



25 febbraio 2020

Die linkshändige Frau/La donna mancina



3 marzo 2020

Der Himmel über Berlin/Il cielo sopra Berlino





I film saranno in lingua originale con sottotitoli.

Costo del biglietto: 4€.