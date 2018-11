Velò presenta il primo ‘Cicloaperitivo’: protagonista Roberto Guido

Si terrà sabato 17 novembre alle ore 18, il primo appuntamento di ‘Cicloaperitivio’. L’evento di apertura vedrà protagonista Roberto Guido che presenterà il libro ‘Ciclovia dell’acquedotto pugliese’.

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è un percorso cicloturistico ed insieme escursionistico di 500 km che segue il tracciato di due condotte storiche dell’acquedotto: il Canale Principale, da Caposele (AV) a Villa Castelli (BR), che in soli nove anni (1906-1915) riuscì a far arrivare l’acqua a Bari.

Al termine della presentazione, a tutti i presenti verrà offerto un aperitivo a base di scagliozzi, pizze fritte e panzerotti preparati magistralmente dalla “Friggitoria in centro” (via Diomede, 11), il tutto accompagnato dai vini dell’Enoteca Nuvola (Via Pasquale Fujani 15 angolo via Vittime Civili).