"Dimmi come mangi": il terzo cicloaperitivo di "Velò", dedicato alla corretta alimentazione

"Dimmi come mangi" è il titolo del nuovo Cicloaperitivo in programma domenica 17 marzo presso la sede di Velò in via Giustino Fortunato a Foggia.

Una corretta alimentazione è fondamentale per una buona qualità della vita. La salute si mantiene soprattutto a tavola, imparando fin da piccoli le regole del mangiar sano.

Ciò significa non solo scegliere i cibi più salutari per nutrirsi in modo vario e bilanciato, dando importanza sia alla quantità che alla qualità di ciò che assumiamo, ma anche seguire una serie di buone abitudini per il corretto funzionamento del nostro corpo, in modo da mantenerlo sempre in armonia.

Bisogna partire sempre dall’inizio, ovvero dal momento in cui il cibo viene introdotto nel nostro organismo.

Vi aspettiamo domenica 17 Marzo per parlarne con la D.ssa Veronica Di Gaetano, Biologa Nutrizionista, in occasione del terzo Cicloaperitivo.