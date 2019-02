A Foggia la seconda edizione del Cicloaperitivo

Si terrà domenica 10 febbraio alle ore 17.30, presso la sede di Velò, in via Giustino Fortunato, la seconda edizione del Cicloaperitivo: questa volta, per promuovere la socialità, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, verrà proiettato il film “Wonder”. Una nuova occasione di incontro per fare rete per il benessere comune.

Quale è il nesso che lega le emozioni al fenomeno del bullismo? Un film per tutti, adulti e piccini, che ci aiuta a vedere con nuovi occhi quello che diamo per scontato.



Evento gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria.



Cell: 338 85 85 100

Mail: info@velonline.it