Torna 'Cibiamoci' l'evento dedicato al viver sano rispettando l'ambiente: ospite d'onore Renato Ciardo

Nutrizione, benessere, agricoltura, innovazione ma soprattutto riuso e riduzione degli sprechi. Il tema, che richiama la seconda edizione di Cibiamoci organizzata dalla Pro Loco di Stornarella, analizza diverse dinamiche della produzione e consumazione dei prodotti agroalimentari.

Sabato 22 giugno, dalle ore 19, Parco San Francesco di Stornarella ospiterà l’evento di riflessione sul mangiare sano. Quest’anno gli argomenti si estenderanno su differenti settori dalla filiera produttiva, indagando le recenti ricerche adottate nel campo della coltivazione, irrigazione, consumazione dei prodotti e riciclo di materie prime. “Riduco, Riuso, Riciclo” una sensibilizzazione per mantenere in vita il nostro pianeta, per ridurre l’impatto ambientale e il consumo di acqua e sostanze nocive per la produzione.

Al dibattito, che aprirà l’evento, parteciperanno: il professore e ricercatore in Scienze delle Materie Prime, Carlo Russo; il fondatore dell’Associazione ‘Avanzi Popolo’, Antonio Spera; l’imprenditore e ricercatore di ‘Effetti dei fitofarmaci sulla salute delle donne’, Giuseppe Maruotti; la biologa nutrizionista Veronica Di Gaetano.

Al termine del dibattito seguirà una cena sociale sotto le stelle accompagnata dallo spettacolo “Solo Solo” del comico barese, Renato Ciardo.