Ciao DragQueen La Regressione: al Nirvana Disco "Vacanze di Natale vs Vacanze Estive"

Jennifer Karden è lieta di invitarvi al primo appuntamento con Ciao DragQueen. Il carrozzone del game contest show più colorato e folle d'Italia sbarca anche in Puglia Molise e Basilicata per decretare quale reginetta avrà diritto di disputare il titolo nazionale a Torino ad Aprile 2018.

Alla guida dei due team in gara, Brenda Marshall per le Vacanze di Natale e Dhelirya Kills per le Vacanze Estive.



A seguire serata disco.

Gallery