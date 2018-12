'Chocolart', l'evento che apre il Natale di Roseto Valfortore

Anche a Roseto Valfortore sta per arrivare il Natale, e quello di quest’anno, promette l’amministrazione comunale, sarà pieno di magia. Domenica 9 Dicembre, giorno successivo all’Immacolata, nel piccolo centro dei Monti Dauni arriva “Chocolart”, l’appuntamento che, con l’apertura del Boschetto degli elfi, apre il cartellone natalizio rosetano “La fabbrica degli elfi”, allestito con cura da Comune e associazioni.

Chocolart sarà un evento dedicato soprattutto ai più piccoli, organizzato con l’associazione di volontariato “I Diversabili” Onlus di Lucera, e partirà dalle ore 10:00 di mattina, nel centro storico.

I presenti potranno assistere a dimostrazioni delle varie fasi di lavorazione del cioccolato, che regaleranno particolarissime sculture preparate da ragazzi diversamente abili, membri dell’associazione. Non mancherà occasione per gustare la dolcezza e la bontà del finissimo cioccolato, il cui consumo da parte delle famiglie durante le feste natalizie diventa sempre più alto. Alle varie dimostrazioni saranno affiancati i tradizionali mercatini di Natale, che prenderanno vita in un contesto molto particolare, grazie alla bellezza dei vicoli del borgo.

Nel pomeriggio, invece, dalle ore 16.00, presso la ludoteca comunale, sarà la volta dei laboratori di cioccolato dedicati a grandi e piccoli. Una giornata, quella di Chocolart, che mostra la sensibilità da parte del Comune di Roseto verso temi importanti come quelli di sociale e volontariato, in un periodo magico e di fondamentale importanza religiosa come il Natale.