Giochi d'acqua, gare e divertimento per i più piccoli: si chiude alla grande l'anno della Clownterapy e Moby Dick

È terminata sabato con un'affluenza di pubblico e partecipazione a dir poco straordinaria l'anno natatorio della Clownterapy e Moby Dick (anche se quest'ultima terminerà effettivamente alla fine di giugno) presso l'imponente struttura del Mirage Village.

Giochi d'acqua e gare sportive, ma a farla da padrone è stato il divertimento che hanno messo in scena le due società coadiuvati dalla partecipazione dei bambini e tutor della TMA che hanno emozionato tutti gli spettatori cimentandosi nei percorsi insieme ai ragazzi normodotati... una partecipazione voluta dai presidenti Cusenza e Procaccino da sempre sensibili alle vicende dei bambini meno fortunati.

Mattatrice della giornata la prof.ssa Pintauro con lo staff dei ragazzi hanno assistito in modo impeccabile tutti gli atleti premiati a fine giornata con attestati ed infine un hall piena di caramelle succhi biscotti e tanta allegria offerta da queste due società che amano fortemente lavorare insieme.

L'appuntamento è a settembre per la ripresa dei corsi... non aspettate perché le iscrizioni sono già partite!!!!