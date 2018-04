In Piazza Municipio il secondo ‘Chip day’

L’Amministrazione Comunale, l’ASL Foggia e l’Associazione CoscienzAnimale Onlus organizzano il 2° CHIP DAY, che si terrà domenica 8 aprile 2018, in piazza Municipio dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00.

“L’iniziativa – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Randagismo dr. Raffaele Fanelli - si prefigge lo scopo di incrementare l’iscrizione obbligatoria, da parte dei detentori a qualsiasi titolo di cani, all’Anagrafe canina presso l’ASL FG, in ottemperanza alla Legge Regionale del 3 aprile 1995, n. 12. In questa giornata verrà data l’opportunità ai possessori di cani di microchippare il proprio animale gratuitamente (mentre tutti i giorni si effettua presso l’Asl al costo di euro 6,93) e di assolvere così all’obbligo della legge al fine di evitare sanzioni amministrative derivanti da tale inottemperanza”.

Il microchip, applicato sotto cute, in modo veloce e indolore per il cane dalla dott.ssa Marisa Carafa, consente al proprietario di poter rintracciare facilmente l’animale in caso di smarrimento e permette di contrastare notevolmente il fenomeno del randagismo nel nostro territorio.

Per l’applicazione del chip è obbligatorio portare una fotocopia fronte/retro della carta d’identità e del codice fiscale.