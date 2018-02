'Children's Carnival Party': animazione, musica e divertimento per i più piccoli

Preparate un arsenale di stelle filanti! Mettete il vostro vestito di Carnevale più Pazzo! Preparate i vostri pancini! Arriva la più Grande Festa di Carnevale della Compagnia della Pera Cocomerina Animazioni! Presso il noto ristorante 'Aqva Mirage' simpatici Animatori vi aspettano per intrattenervi con giochi e attrezzature gonfiabili e vi sfideranno all'ultimo ballo seguendo i passi delle vostre Mascotte preferite.

Un delizioso buffet sarà messo a disposizione dal ristorante per gustare insieme una merenda tutta artigianale e poi, lo spettacolo finale del ‘Disco Bubble Show’, un divertente spettacolo di bolle di sapone giganti con una disco dance finale a ritmo di bolle.

E per più golosi? Una Mega Pentolaccia per tutti chiuderà il Carnevale 2018. Info e prenotazioni: 329.8089636 (Cristian)

Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza diritto di rimborso in caso di mancata partecipazione. Verranno messi a disposizione due locali per la gestione separata delle varie fasce di età. Il momento finale del Disco Bubble Show e della pentolaccia saranno svolti in compresenza.