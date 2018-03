'L'esercito di Skanderbeg': il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere sbarca a Chieuti

Il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere sbarca a Chieuti con l'appuntamento dedicato alle famiglie 'L’esercito di Skanderbeg', che si svolgerà sabato 10 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso il Teatro Comunale.



Se incontrare personaggi vissuti nel passato è sempre stato il vostro sogno, non potete di certo mancare alla visita/gioco animata in cui genitori e figli si sfideranno in una gara emozionante fino all’ultima…avventura. Una svagata archeologa vi porterà in uno dei suoi viaggi indietro nel tempo con i protagonisti che riemergono dal passato più antico di Chieuti. Skanderbeg le ha dato appuntamento nella sua magione per narrare le sue grandi gesta ma non le sarà semplice trovarlo; solo con il vostro aiuto potrà riuscirci decifrando gli indizi che vi ha lasciato. Siete pronti alla sfida? Preparate la valigia, affilate le unghie e aguzzate l’ingegno.



La partecipazione all’evento è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 bambini dai 5 ai 11 anni accompagnati da un genitore/parente (50 partecipanti in totale). Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione a partire da lunedì 5 a venerdì 9 marzo, dalle ore 16.00 alle 20.00.



Per conoscere in modo dettagliato il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, i luoghi di attuazione, le attività in programma e il team operativo, è possibile consultare il sito web dedicato www.sactratturarte.it.

La segreteria del progetto SAC TratturArte è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.



Per informazioni

tel. 380.9020728

Sito web: www.sactratturarte.it

Email: sactratturarte@gmail.com

Facebook: SAC TratturArte

Twitter: @SACTratturArte

Instagram: SACTratturArte

YouTube: SAC TratturArte