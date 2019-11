Chiara Valerio alla Ubik: la conduttrice de "L'isola deserta" presenta il suo ultimo romanzo

“Una mattina, dopo sogni inquieti, Andrea Dileva si era svegliato nel suo letto, senza il cuore”. L'incipit è di quelli che risuonano in testa, eco di grandi, grandissime metamorfosi – forse la più famosa di tutte. La storia, però, racconta di trasformazioni non (non solo) fisiche, bensì viscerali: di sentimenti e passioni. A raccontarla, Chiara Valerio, tra le scrittrici italiane più talentuose in assoluto, editor e intellettuale autorevole, responsabile della narrativa per Marsilio Editore nonché conduttrice su Rai Radio3 del format L'isola deserta: venerdì 15 novembre, alle ore 18.30, l'autrice incontra per la prima volta il pubblico della Ubik di Foggia con il suo nuovo romanzo, Il cuore non si vede (Einaudi editore, 2019). A conversare con Chiara Valerio, sesto incontro di dodici nel mese di novembre in occasione dei dodici anni della libreria, sarà il giornalista Felice Sblendorio.

Il cuore non si vede (Einaudi, 2019). «Carla lo voleva fino a un certo punto, e lui la voleva da un certo punto in poi. Dunque, per loro due, quel punto era l'unica possibilità». Andrea Dileva, quarantenne, studioso, curioso, professore di greco, si sveglia un giorno senza il cuore. Laura vive con lui, è abituata alle sue mancanze, ma questa proprio non se l’aspettava. Carla in teoria sarebbe la sua amante, ma a casa ha un cane, un bimbo, un marito, e poi con il corpo di Andrea ha sempre avuto un rapporto difficile, in fin dei conti le va bene anche così. Forse Simone avrebbe la fantasia per capire com’è che l’amico di mamma sta perdendo i pezzi, d’altronde è stato proprio lui a raccontargli storie di leviatani giganti e donne con la coda di pesce. Ma Simone ha otto anni e nessuno ha chiesto il suo parere. Andrea cerca dappertutto una storia che assomigli alla sua, senza trovarla: eppure era convinto che la mitologia fosse l’archetipo di ogni cosa. Certo, se l’umanità intera ha il terrore di morire, deve prendere atto che per lui è diventato impossibile. Come può smettere di battere un cuore che non c’è più? Chiara Valerio racconta con una leggerezza rara le metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica involontaria. Se la storia di un uomo che scompare scintilla di ironia e passione, questa è l’occasione della letteratura.

Chiara Valerio. Vive tra Roma e Venezia. Su Rai Radio3 è consulente per il format Ad Alta Voce. Tra le sue pubblicazioni: A complicare le cose (Robin, 2003), La gioia piccola d'esser quasi salvi (nottetempo, 2009), Spiaggia libera tutti (Laterza, 2012). Per Einaudi: Almanacco del giorno prima (2014), Storia umana della matematica (2016). Redattore di Nuovi Argomenti, collabora con la Repubblica e il mensile Amica.