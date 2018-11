'Camionisti in trattoria' fa tappa in Capitanata: su DMax la puntata di 'Chef Rubio' a Cerignola

'Camionisti in Trattoria' ha portato alla ribalta la faccia di un’Italia inedita e poco conosciuta, tanto che oggi i ristoranti visitati nella prima stagione stanno diventando luogo di pellegrinaggio. Molto varie e disseminate lungo tutta la penisola le tappe della nuova edizione.

Giovedì 15 novembre andrà in onda su DMax una puntata in Puglia, in particolare in una trattoria di Cerignola, dove Chef Rubio ha incontrato il titolare della ditta Autotrasporti Perrotti, per raccontare la storia di chi, esercita il mestiere di camionista con una passione unica e sperimenta, ogni giorno, nuove specialità gastronomiche.