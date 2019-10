Charlie Moon presenta il suo primo romanzo: la star del web ospite alla Ubik

Torna nella sua città di origine la youtuber da 300.000 follower e 1 milione di visualizzazioni che ha fatto del coraggio di essere se stessi il proprio messaggio. Con il suo coming out sui social ha ispirato migliaia di ragazzi a cui racconta, senza filtri, l’amore omosessuale e la ricerca della propria identità: nel suo primo romanzo, dal titolo Dicono di noi (Sonzogno, 2019), Charlie Moon – all’anagrafe Elena Valecce, nata a Foggia ma residente a Milano – affronta proprio le tematiche a lei care, narrando le vicende di Diana, Selene e Cate. Venerdì 11 ottobre, alle ore 18, l’autrice e youtuber incontra il pubblico della sua città nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, parlando del suo libro e delle sue ultime esperienze legate al mondo dei social network. L’ingresso al firma-copie e all’incontro è libero (è possibile prenotare un posto a sedere acquistando una copia alla Ubik prima dell’incontro).

Dicono di noi (Sonzogno, ottobre 2019). «Se c’è una cosa che ho imparato sin da bambina, e che non è vero un cazzo che le apparenze non contano. La prima impressione è tutto, e io lo so bene. Ho sempre creduto che questo fosse il modo migliore per combattere i pregiudizi. Eppure, ho la sensazione che questo non faccia che lasciarmene altri appiccicati addosso». Diana, diciannove anni, da tempo è segretamente innamorata della sua migliore amica Arianna senza, però, trovare mai il coraggio di farsi avanti e accettarsi. Selene, di un anno più grande, sta cercando di dimenticare Cate ma il continuo ritornare di lei nella sua vita rischia di far crollare anche le ultime difese che si era costruita. In una duplice ricerca di identità, sullo sfondo di un mondo social sempre in aggiornamento, sia Diana che Selene devono affrontare questioni del passato che minacciano di destabilizzare il loro presente: di chi è il volto che Selene continua inconsciamente a disegnare da quando era bambina? Perché Diana, sul suo certificato di nascita, legge un cognome che non è il suo? Un romanzo fresco, emozionante, che descrive in maniera sincera la nuova generazione di ragazzi iperconnessi che vivono sui social per non pensare, «per non lasciare che il cervello vaghi libero verso luoghi inesplorati e troppo dolorosi».

Pseudonimo di Elena Valecce, Charlie Moon è – in arte, sui social e ormai anche nella vita reale – l’alter ego che si è creata nel 2014 con l’esordio sul web: oggi, il suo canale youtube vanta più di 300.000 iscritti con più di 1 milione di visualizzazioni, e con instagram raggiunge 150.000 followers. Attualmente, Charlie Moon studia Media Design alla Naba di Milano e lavora come regista e videomaker.