Un super menù e tante bollicine: a San Giovanni Rotondo è tempo di Champagne Galà Night

Finalmente l'attesa è finita, l’evento bussa alla porta con la prima serata esclusiva sotto le stelle: il 1° febbraio, alle ore 21.30, San Giovanni Rotondo risplenderà con l’evento Champagne Galà Night, per tutti coloro che cercavano una serata diversa, che lascia il segno, unica nel suo stile.

Un evento veramente unico, imperdibile per tutti gli appassionati. Protagonista, lo champagne, fra le suggestioni enologiche più famose del mondo, ma anche soprattutto passione, tradizione e territorio. Molteplici sfumature che richiedono abbinamenti ricercati e spesso non scontati: un matrimonio di aromi e sapori che sarà il protagonista assoluto di una serata speciale.

Location d’eccezione il ristorante ‘Cuciniamo’ di San Giovanni Rotondo (in via Turbacci 1), dove un super menù verrà rivisitato in abbinamento allo Champagne Piper-Heidsieck, atmosfera unica dj set Tony Nardi e Sushiman Live per deliziare i palati di tutti.