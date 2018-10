“Piccolo ma prezioso”, alla scoperta di Torre Alemanna con Famiglie al Museo

“Piccolo ma prezioso”. E’ questa il tema scelto per la Giornata Nazionale Famiglie al Museo (F@Mu), giunta quest’anno alla sesta edizione, nata da un’idea del portale KidsArtTourism (KAT) e promossa dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo – FAMu col patrocinio del MiBAC ed ICOM Italia ed i Media partner Rai News 24, Rai Radio Kids, Rai Yo Yo. E domenica 14 ottobre 2018 la Giornata F@Mu si svolgerà anche al Museo di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie, mostrando i programmi e gli eventi culturali di altissimo livello che le istituzioni museali offrono a costi accessibili alle famiglie con bambini, sull’esempio degli altri paesi europei “family friendly”.

L’iniziativa è organizzata dalla società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che per la Giornata F@Mu ha in programma, a partire dalle ore 11.00, una serie di divertenti attività dedicate a grandi e piccoli che insieme visiteranno il Complesso monumentale ed il Museo in una speciale visita per scoprire i segreti della Torre. «Vogliamo una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per godere dell'arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri» spiegano gli organizzatori del FAMu.

Il Complesso di Torre Alemanna è uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II. Il monumento è frutto della stratificazione delle diverse funzioni che il sito ebbe nei secoli: da luogo di culto sotto i cavalieri dell’Ordine, poi insediamento fortificato, testimoniato dall’imponente torre quadrata che domina il paesaggio circostante; in seguito masseria di proprietà cardinalizia in età aragonese, inglobata negli anni ’50 nell’attuale Borgo Libertà. Visitare il Museo di Torre Alemanna significa affrontare un suggestivo viaggio indietro nel tempo, immergersi nella storia del nostro territorio, seguire l’avvicendarsi di uomini ed attività in uno spaccato che va dal Medioevo all’età Moderna, ricco di testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte. Oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo, il sito di Torre Alemanna, è stato restituito alla pubblica fruizione dopo lunghi ed accurati restauri ed apre le porte a cittadini e turisti.

L’attività in programma domenica 14 ottobre prevede speciali tariffe al costo di 2 € a bambino e 5 € per gli adulti accompagnatori. I posti sono limitati. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo un messaggio alla pagina facebook (http://m.me/coopfrequenze) o tramite whatsapp al 392-9927977, indicando cognome di riferimento, numero di partecipanti ed un recapito telefonico.