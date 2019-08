Cerignola in festa per Ripalta e Ilaria: due eccellenze che danno lustro alla città. Metta: "Orgogliosi di loro"

Ripalta Bufo e Ilaria Petruccelli. Due autorevoli rappresentanti della città di Cerignola, che con le rispettive doti hanno dato lustro al comune ofantino.

La prima, talentuosissima soprano, ha conquistato la scena nella 'Carmen' di Bizet nel prestigiossissimo teatro Antico di Taormina (diretta da Gianna Fratta, altra eccellenza della provincia di Foggia), interpretando Frasquita. La seconda, invece, è riuscita a conquistare le finali di Miss Italia in programma a Venezia Mestre.

"Taormina, moltissimi l'hanno visitata almeno una volta. E certo non si sono persi lo spettacolo inimitabile del Teatro Antico. Sapere che su quella scena prestigiosa artisticamente, inimitabile dal punto di vista storico e paesaggistico, si è esibita, in un cast stellare, la nostra Ripalta Bufo. Mi ha inorgoglito: Ripalta da Cerignola, in "Carmen", nel Teatro più bello del mondo. Che soddisfazione. E non è l'unica", ha dichiarato il primo cittadino Franco Metta che poi ha proseguito: "Ilaria Petruccelli è alle finali di Miss Italia. Un'altra cerignolana che si fa strada, per il compiacimento di tutta la città che farà il tifo per lei. Due cose belle. Due sfide cerignolane vinte da cerignolane di cui andiamo giustamente orgogliosi.

E che pena - conclude Metta - quei due frustrati che annegano i loro fallimenti personali nell'odio smodato per tutto quello di buono che questa città esprime".