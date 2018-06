Anziani, bambini, disabili: a Cerignola la seconda edizione degli Stati generali delle Politiche sociali

Una due giorni di incontri, riflessioni ed approfondimenti sul tema delle politiche sociali. Una fotografia sullo stato dell’arte del sistema del welfare nel nostro Paese, con un’attenzione particolare focalizzata sui temi del cosiddetto “terzo welfare” e sull’importanza in chiave di sviluppo economico ed occupazionale dell’innovazione sociale, urbana e rurale. A Cerignola va in scena la seconda edizione degli “Stati generali delle politiche sociali”, un’occasione per parlare e confrontarsi sui Piani Sociali di Zona, sulle buone prassi avviate in materia di politiche sociali e sulle esperienze promosse in Puglia e fuori regione nei settori della formazione, dell’educazione, del contrasto alla dispersione scolastica, dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, della gestione dei beni confiscati alla mafia, del coworking. A riguardo, va segnalata la presenza di Cesare Moreno, tra i fondatori dell’associazione Maestri di Strada impegnata in attività di prevenzione della dispersione scolastica nella periferia orientale di Napoli.

La manifestazione si svolgerà mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018 presso il Museo di Torre Alemanna (Borgo Libertà, Cerignola) su iniziativa dell’Ambito Territoriale di Cerignola, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Cerignola.

Nel corso della due giorni sarà anche approfondito, grazie al lavoro di Letizia Espanoli, “Sente-Mente® Experience”, il modello terapeutico che aiuta a s-velare la Bellezza nella malattia, nelle difficoltà delle Persone e delle Organizzazioni. Un progetto creato per dare l'opportunità alle famiglie e agli operatori di allenarsi ad una visione della demenza e della malattia capace di sottolineare la vita, le emozioni e le possibilità che continuano ad esistere. L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia con 13 crediti di cui 2 deontologici. E’ possibile accreditarsi all’evento tramite la piattaforma www.cnoas.it o in sede di convegno.

Alla manifestazione parteciperanno: Rino Pezzano, Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Cerignola; Franco Metta, sindaco di Cerignola; Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia; Rosa Barone, presidente Commissione Antimafia della Regione Puglia; Giuseppe Mangiacotti, consigliere provinciale con delega alle Politiche del Lavoro; Anna Maria Candela, Dirigente servizio Programmazione Regione Puglia; Francesca Magliano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Andria; Raffaele de Nittis, presidente della cooperativa San Giovanni di Dio; Anna Rita Zichella, presidente Oltre/la Rete di Imprese; Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada; Letizia Espanoli, formatrice e autrice; Pasquale Bonasora, Laboratorio per la Sussidiarietà – Labsus; Leonardo Palmisano; presidente della cooperativa Radici Future; Stefano Rinaldi, presidente Civico 21; Paky Russo, CEO of D-Campus; Dora Giannatempo, Responsabile Formazione - Cooperativa Altereco.