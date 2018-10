A Torre Alemanna la Notte bianca per lettori insonni con Sergio Guastini

Come un moderno Marco Polo di ritorno dall’Uzbekistan, presso Torre Alemanna la notte del 31 ottobre il Raccontalibri Sergio Guastini condurrà i piccoli lettori nel fantastico viaggio dell’esploratore veneziano alla corte del Gran Khan Kublai. Una notte in sacco a pelo ad ascoltare storie, a leggere libri, a vivere incredibili avventure grazie alla fantasia e alla voce narrante che accompagnerà il loro sonno. “Notti bianche per lettori insonni”, infatti, è un progetto culturale diffuso in tutta Italia a partire dal 2008 dal suo ideatore, il libraio-raccontastorie Sergio Guastini. E’ un laboratorio di lettura-spettacolo in cui i piccoli dagli 8 ai 10 anni diventano protagonisti di una notte indimenticabile, cullati da storie e racconti in un contesto culturale. Come il Museo di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola), che la notte di mercoledì 31 ottobre ospiterà la particolare iniziava promossa dal Comune di Cerignola, dall’assessorato comunale alle Politiche Giovanili e Sport, in collaborazione con la società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura. Il Laboratorio di Ascolto prevede un massimo di 25 bambini dagli 8 ai 10 anni.

La partecipazione sarà esclusivamente su prenotazione telefonando al 392.9927977 o inviando una e-mail a torrealemanna@frequenze.info.



Questo il programma della “Notte bianca per lettori insonni a Torre Alemanna”.

Ore 20.30 Presentazione dell'evento, registrazione partecipanti e autorizzazioni dei genitori.

Ore 21.00 Saluto della buona notte e tutti insieme verso la sala notturna.

Ore 21.30 Posizionamento. Sigla. Inizio delle narrazioni.

Ore 23.30 Fine primo tempo. Intervallo pipì. I libri portati.

Ore 24.00 Inizio lettura.

Ore 1.00 Invito al riposo notturno.

Ore 7.30 Sveglia. Sogni. Le domande del dimmi.

Ore 8.30 Colazione. Si esce. Abbraccio dei genitori.