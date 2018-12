Si chiude 'Natale al Borgo': in Terra Vecchia arrivano le renne finlandesi

La grande parata di Natale con le renne finlandesi chiuderà, domenica 23, il “Natale al Borgo” organizzato dall’associazione ‘Neverland’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cerignola. Ma l'arrivo di Rudolph, Cometa, Ballerino è previsto sabato pomeriggio, alle 18,30, in ‘Terra Vecchia’ dove sarà possibile ammirare i destrieri di Babbo Natale.

E c'è da immaginare che saranno tanti i bimbi, accompagnati dalle loro famiglie, che anche negli ultimi due giorni faranno visita alla Casa di Babbo Natale, si recheranno all’Ufficio Postale per imbucare la letterina e faranno tappa alla Casa degli elfi. Perché all'interno di Terra Vecchia è stato allestito un villaggio vero e proprio. Tanti anche i laboratori creativi e ludici che renderanno ancora più interessante e speciale la vigilia dei più piccoli.

“Il Borgo Antico - dichiara Rino Pezzano, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e del lavoro di Cerignola- è stato al centro delle iniziative natalizie mese in campo dall’Amministrazione comunale. In queste due settimane ci siamo dedicati a far sorridere i bimbi e a regalare una pausa serena alle famiglie che a centinaia hanno scelto di trascorrere il loro tempo libero partecipando alle attività e agli eventi del ‘Natale al Borgo’. E il gran finale di sabato e domenica sarà ancor più divertente con i concerti, i laboratori, lo street food e tanto altro organizzato per salutare Babbo Natale".