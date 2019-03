I Dear Jack e Pierdavide Carone live a Cerignola: la primavera a Palazzo Fornari si illumina con il primo grande evento musicale

La primavera targata Palazzo Fornari si illumina con il primo forte, intenso e caldo raggio di sole. Invade il chiostro, attrae a se, richiama l’attenzione di quanti amano la musica e nella storica location cosparge, come polvere magica, le note di Pierdavide Carone & Dear Jack.

Il 7 aprile l’evento nel chiostro il concerto degli artisti capaci di musicare e raccontare emozioni, di “prendere a schiaffi il mondo” con brani che trattano tematiche sociali con parole capaci di scalfire le coscienze e solcare con forti emozioni il cuore.

Pierdavide Carone nel 2009, fortemente voluto da Grazia Di Michele, entra a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Nel 2010debutta nella scena musicale pubblicando il primo album, “Una canzone pop”, che contiene il singolo “Di notte” entrando al primo posto nella classifica FIMI per poi presentarsi a Sanremo nel 2012, accompagnato da Lucio Dalla, con il brano Nanì per raccontare dell’amore tra un’adolescente ed una prostituta classificandosi al quinto posto. Nel 2012 incide “Sulle ali del mondo” creata come sigla per il cartone animato “Le nuove avventure di Peter Pan”. Il 22 Dicembre 2018, in seguito alla pubblicazione dei nomi dei cantanti in gara nel Festival di Sanremo 2019, dal quale non viene inserito, ha pubblicato il singolo “Caramelle” in collaborazione con i Dear Jackraggiungendo consensi di pubblico e critica.

Pochi versi in prima persona disegnano due autoritratti a cui non manca nulla per mettere a fuoco perfettamente i protagonisti di questo brano tagliente, che non lascia spazio a interpretazioni.

I Dear Jack si formano nel 2012 per iniziativa del chitarrista Francesco Pierozzi. Nel 2013 entrano a far parte dei concorrenti del serale della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi nella squadra capitanata da Miguel Bosè. La formazione viene ammessa in finale, dove otterrà il secondo posto e il premio della critica. Il 6 maggio 2014 il gruppo pubblica l'album “Domani è un altro film (prima parte)” che è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute. Il 14 dicembre 2014 viene annunciata la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con il brano “Il mondo esplode tranne noi”. Tale brano ha anticipato la pubblicazione del secondo album in studio del gruppo, “Domani è un altro giorno (seconda parte)”. Al Festival di Sanremo, svoltosi dal 10 al 14 febbraio 2015, si sono classificati al settimo posto. Nella terza serata della manifestazione, quella dedicata alle cover, hanno interpretato il brano “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Durante l'estate 2015 i Dear Jack hanno girato le maggiori città italiane con “Domani è un altro film (seconda parte”). Il Tour ha fatto tappa a Rimini, Nola, Torre del lago, Cittanova, Taormina per poi concludere, il 31 agosto, all’ Arena di Verona con vari ospiti, tra i quali Alex Britti. Kekko Silvestre dei Modà, Briga e The Kolors.

Pierdavide Carone, in “Caramelle” scrive con coraggio del drammatico tema della pedofilia, dipingendo con la consueta efficacia dei suoi versi densi di parole due situazioni assimilabili di violenza. Marco e Marica, dieci anni il primo, quindici la seconda; due vite straordinariamente normali, nei vissuti, nei sentimenti e nei dettagli.

Si ringrazia immensamente l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cerignola per la fattiva collaborazione e la concreta disponibilità mostrata per la promozione dell’evento, la ADMone per la cura nei minimi particolari dell’intera manifestazione, per la professionalità messa a servizio dello staff del Palazzo Fornari.

