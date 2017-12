Al Teatro Mercadante il Concerto di Capodanno

Il Teatro Comunale "S. Mercadante" spalanca le porte per il Concerto di Capodanno con l’Ensemble dell’Accademia 'La stravaganza' e l’Orchestra Giovanile 'Archetti Stravaganti', con Cosma Damiano Orlando e Valeria Ditommaso. Ingresso Libero

Il 1° Gennaio il sipario del Teatro Comunale “S. Mercadante” si aprirà alle ore 20:15 per dare inizio al Concerto di Capodanno organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla “Fondazione Zingarelli” in collaborazione con la Associazione Ars Nova.

“Il primo giorno dell’anno dedicato all’ascolto della musica di J.S. Bach, A. Vivaldi, L. Boccherini, C. Bach, J. Strauss, il capodanno in un Teatro a porte spalancate e aperto ai cittadini per accogliere l’Ensemble dell’Accademia “La stravaganza” e l’Orchestra Giovanile “Archetti Stravaganti”, per omaggiare il Chitarrista cerignolano Maestro Cosma Damiano Orlando, il Soprano cerignolano Valeria Ditommaso in una serata musicale gestita dal conduttore cerignolano Antonio Giancola – sono le parole dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Petruzzelli che spiega le motivazioni che hanno dato origine ai due concerti di Natale e Capodanno - I Concerti di Natale e Capodanno sono la prosecuzione del “Premio Vincenzo Terenzio” tenutosi a Cerignola l’8 Dicembre, volto a ricordare l’illustre musicologo e letterato cerignolano, formatore di molti musicisti e maggior esponente della cultura di questa città. Il concorso musicale tenutosi al Teatro Mercadante per dare visibilità alle eccellenze della nostra Comunità, dal 10 Dicembre sta dando il giusto valore ai nostri pianisti, alle nostre cantanti liriche, ai nostri prodigi che meritano ampi spazi sul Palco dell’arte, nel maggior polo culturale della Città".