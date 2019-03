"Il Barbiere di Siviglia" al Mercadante: un "balletto d'azione" sulle musiche di Rossini

Il balletto d'azione in scena al Teatro Mercadante di Cerignola. Sabato 16 mazo la Compagnia Artemis Danza sarà protagonista con "Il Barbiere di Siviglia".

In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, Monica Casadei affronta uno dei titoli più celebri del maestro pesarese, Il Barbiere di Siviglia, con un’interpretazione coreografica che ha debuttato a Pesaro, nello storico Teatro Rossini. Un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolge in una contaminazione di linguaggi tutto il corpo creativo di Artemis, che si arricchisce dei costumi realizzati dall’artista visiva Daniela Usai e delle elaborazioni musicali del compositore Luca Vianini, che si confronta con Rossini.