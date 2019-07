Viaggio tra vino, musica e sapori: a Torre Alemanna una serata di “Assaggi di Capitanata”

Un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta del nostro territorio e dei suoi sapori. Una serata da vivere nell’atmosfera medievale dell'insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Assaggi di Capitanata a Torre Alemanna + Pasta Nera Jazz Project” è il titolo della nuova iniziativa culturale che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, dopo l’appuntamento dello scorso mese di giugno in cui il protagonista principale della serata è stato l’olio. L’evento si svolgerà venerdì 19 luglio 2019, a partire dalle ore 19, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura, con il patrocinio del Comune di Cerignola che ha inserito l’evento nella misura Cultura e Spettacolo 2018 della Regione Puglia.

Ricco e variegato il programma di “Assaggi di Capitanata a Torre Alemanna”.

Alle ore 19 la serata si aprirà con la visita guidata al Museo di Torre Alemanna, ricco di testimonianze archeologiche, affreschi, stemmi cardinalizi ed opere d’arte, oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo.

Alle ore 20.30 le mura della Torre diventeranno la location ideale per avvicinarsi alla conoscenza critica e consapevole del vino. In un incontro con Antonio Cristalli, sommelier AIS, gli ospiti verranno coinvolti in un percorso di avvicinamento all'assaggio e alla degustazione del nettare di Bacco.

Alle ore 21.30, invece, la terrazza di Torre Alemanna si trasformerà in una sala a cielo aperto in cui degustare le eccellenze enogastronomiche di Capitanata e scoprire (o riscoprire) i gusti ed sapori che caratterizzano il nostro territorio. Grazie al Caseificio Piana delle Mandrie (Bovino) sarà possibile degustare i latticini di loro produzione, mentre gli scaldatelli avranno il sapore artigianale dei tarallifici L’antico Sapore (Cerignola) e del Pozzo (Rocchetta Sant’Antonio). Il percorso nel gusto proseguirà poi con gli assaggi della focaccia del Panificio Artigianale Cellamaro (Cerignola) e dei sottoli forniti da Fiordelisi srl (Stornarella), mentre Olio J’olì (Cerignola) delizierà i palati con olio ed olive tipiche della zona. Seguirà il dessert a cura della Pasticceria Giannotti (Bovino) e la composta di amarene biologiche offerta da Masseria Bosco delle Rose Fruttetogiardino (Lavello).

Intenso e pieno di sfumature anche il viaggio nella degustazione dei vini rossi, rosati e bianchi, a cura delle seguenti cantine della Capitanata: vinicola Antonio Mastricci (Cerignola), casa vinicola Valle dell’Elce (Poggio Imperiale), Kandèa (Candela), Sessantapassi (Orta Nova), Cantina Ciatò, (Castelluccio dei Sauri).

La degustazione sarà accompagnata da un’esibizione musicale dal vivo dei Pasta Nera Jazz Project.

L'evento è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare al 392.9927977 o inviare un messaggio su WhatsApp.

