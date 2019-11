Cerignola celebra il 138° anniversario della nascita del Venerabile Mons. Antonio Palladino

La diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano e la Congregazione delle Suore Domenicane del Santissimo Sacramento hanno organizzato, in occasione del 138° anniversario della nascita del Venerabile Sacerdote Antonio Palladino (1881-1926), che ricorrerà il prossimo dieci novembre, il seguente programma.



Giovedì 7 novembre 2019 - Istituto “Buon Consiglio” - Ore 19,00 S. Messa presieduta da don Carmine Ladogana, Vice postulatore causa di Beatificazione, per i gruppi di preghiera “Don A. Palladino”. Al termine, presentazione di un artistico reliquiario in argento, contenente due reliquie del Venerabile, collocato nella cappella dell’Istituto.

Venerdì 8 novembre 2019 - Parrocchia S. Domenico - Ore 19,00 S. Messa presieduta da don Giuseppe Ciarciello, Parroco di S. Domenico. Ore 19,30 Conferenza sul tema: Venerabile Antonio Palladino: I passi verso la santità riconosciuta. Introduce: Don Giuseppe Ciarciello, parroco; Relatore: Padre Francesco Maria Ricci O.P. - Postulatore Causa di Beatificazione; Conclude: Mons. Carmine Ladogana – Vice Postulatore. Al termine verrà presentato e distribuito il “calendario palladiniano 2020”. Esso vuole essere uno strumento per far conoscere, attraverso le immagini ed i pensieri eucaristici e mariani, scritti dal Venerabile tra il 1918 e il 1920, la figura e l’opera di don Palladino. “Prete fatto popolo”, è il titolo che è stato dato a questa edizione.

Sabato 9 novembre 2019 - Parrocchia S. Domenico - Ore 19,30 S. Messa presieduta da P. Francesco Maria Ricci O.P.

Domenica 10 novembre - Parrocchia S. Domenico - Ore 19,30 S. Messa presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano.

Ore 20,45 Teatro “S. Mercadante” musical “Don Antonio Palladino, vita di un prete nuovo”.



Inoltre nei giorni 8 - 9 e 11 novembre verrà presentata, presso l’auditorium “Don Bosco” (Parrocchia Cristo Re), il musical “Don Antonio Palladino, vita di un prete nuovo” del Prof. Nicola Bancone. Giorni 8 e 9, spettacoli riservati alla scuole, ore 11. Giorno 8 ore 20,45. (per i biglietti rivolgersi presso Istituto “Vasciaveo” 0885421035).